Im Video

Zwei Jugendliche prügeln sich vor hundert Zuschauern

In Genf wurde eine Schlägerei von hundert Zuschauern verfolgt. Ein Leser-Reporter nahm die Szene im Video auf.

Am Sonntagabend kam es im Genfer Stadtteil Varembé zu einer grösseren Auseinandersetzung. Wie Aufnahmen eines Leser-Reporters zeigen, attackierten sich zwei junge Männer, umringt von ungefähr hundert weiteren Personen. Unter den Rufen ihrer Altersgenossen kämpften sie so lange, bis einer der beiden am Boden lag. Als die Sirenen der Polizeiautos ertönten, teilten sich die Jugendlichen auf.