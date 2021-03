Auf einer Sessellift-Fahrt in Arosa wurde Andreas Dobler und Dano Waldburger klar: Wir müssen eine eigene Firma aufbauen. Kurz zuvor hatten die beiden ausgebildeten Schreiner ihre Lehrabschluss-Prüfungen abgegeben. Kurze Zeit später gründeten die Ostschweizer im Alter von 21 respektive 22 Jahren die Skimanufaktur Timbaer . Dano Waldburger aus Teufen sagt: «Aus zwei Paar Ski, die aus der Abschlussarbeit von Andreas stammen, wurde eine ganze Firma.» Sie seien an einem normalen Skitag damit gefahren und hätten dann gemerkt, daraus müssten sie etwas machen. «Von Anfang an hatten wir ein gutes Gefühl» sagt Walburger.

Timbaer heissen die Skis auch wegen der Verbundenheit mit der Heimat. Die Firma hat Sitz in Appenzell-Steinegg und im Appenzeller Wappen hat es bekanntlich einen Bären. Dennoch räumt Waldburger gegenüber FM1today ein, dass in den Skis nicht all zu viel Appenzell stecke. «Für viele Teile der Skis gibt es nur ganz wenige Hersteller auf der ganzen Welt», sagt er. Da müssten sie die Produkte im Ausland besorgen. Das Holz komme aber aus der Schweiz, so der Jungunternehmer.