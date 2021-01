Stadt Luzern : Zwei junge Männer belästigen Frau in Auto sexuell – wer hat etwas gesehen?

In der Silvesternacht wurde eine junge Frau in der Stadt Luzern von zwei Männern in einem Fahrzeug sexuell belästigt. Die Luzerner Polizei sucht Personen, die eine Beobachtung gemacht haben.