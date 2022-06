«Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto mit fünf männlichen Insassen von Wittenbach in Richtung Waldkirch. Nach der Leebrücke verlor der Fahrer aus zurzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam es von der Strasse ab, prallte in zwei parkierte Ausstellungsautos und kam auf der Seite liegend zum Stillstand», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei.