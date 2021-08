Polizeimeldungen Mitteland - Zwei Kilogramm Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Interlaken, 26. Juni: Beim Bahnhof Interlaken Ost wurde Samstag Nacht eine Zugskomposition versprayt. Als Polizisten der Kapo Bern mehrere Personen in flagranti erwischten, flüchtete die Gruppe in ein nahe gelegenes Feld.

Bei einer Verkehrskontrolle in Vuisternens-devant-Romont FR fand die Polizei im Fahrgastraum eines 65-jährigen Fahrers und seines 21-jährigen Beifahrers ein Kilo Marihuana und ein Kilo Haschisch. Die beiden wurden am Freitagnachmittag erwischt, und danach vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Dies gibt die Kantonspolizei Fribourg am Dienstag bekannt.