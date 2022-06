Fast 2 Kilometer Länge und 2'850 Tonnen Gewicht – Mit diesem Zug will die Rhätische Bahn einen Weltrekord aufstellen

Die Rhätische Bahn geht im Herbst dieses Jahres auf Weltrekordjagd: Am 29. Oktober soll ein aus 100 Wagen bestehender Reisezug mit 1910 Metern Länge die Unesco-Welterbestrecke Albula/Bernina von Preda bis Alvaneu passieren, schreibt die RhB in einer Mitteilung. Der ambitionierte Versuch beruht auf einem Jubiläum: «Dieses Jahr feiern wir 175 Jahre Schweizer Bahnen. Mit diesem Weltrekordversuch will die RhB mit ihren Partnern ihren Beitrag leisten und eine Pioniertat realisieren, die es so noch nie zu sehen gab», sagt RhB-Direktor Renato Fasciati.

Am Tag des Weltrekords wird in Bergün GR ein Festgelände eingerichtet, welches nur per Bahn erreichbar und auf 3000 Gäste begrenzt sein wird. Dort wird der Weltrekordversuch per Livestream übertragen und mit musikalischer Unterhaltung, Comedy und Gastronomie ergänzt. Alternativ kann der Rekordversuch an verschiedenen Viewpoints an der Strecke mitverfolgt werden.