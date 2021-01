Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen (26. Januar 2021), kurz vor 8 Uhr, auf der Baselstrasse in Dagmersellen. Auf einem Fussgängerstreifen wurden zwei Kinder von einem Auto angefahren und verletzt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt.

Das fünfjährige Mädchen und der sechsjährige Bub waren auf dem Weg in den Kindergarten, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Beide waren nach dem Unfall ansprechbar. Ein Kind wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gefahren. Das zweite Kind wurde von einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.