Leuzigen BE : Zwei Kinder kommen bei Wohnhaus-Brand ums Leben

Am späten Sonntagabend sind beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen zwei Kinder verstorben. Vier Personen konnten das Haus verlassen und wurden ins Spital gebracht.

Am Sonntagabend, um 22.40 Uhr, ist an der Steinackerstrasse in Leuzigen ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Einsatz- und Rettungskräfte stellten beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie aus dem Gebäude aufsteigende Flammen fest, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.