vor 1h

Grenoble

Zwei Kinder retten sich mit Fenster-Sprung vor Flammen

In der französischen Stadt Grenoble war am Dienstag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Die Kinder wurden von den Anwohnern aufgefangen. (Video: Twitter)

Darum gehts In einer Wohnung im Stadtteil Villeneuve ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Zwei Kinder sprangen aus dem Fenster und konnten sich so vor den Flammen retten.

Sie blieben unverletzt.

Mit einem Sprung aus rund zehn Metern Höhe haben sich zwei Kinder in der französischen Stadt Grenoble Berichten nach vor einem Feuer gerettet. Die drei und zehn Jahren alten Kinder sprangen aus dem Fenster und wurden von Erwachsenen aufgefangen, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichteten.

In ihrer Wohnung im dritten Stock war ein Feuer ausgebrochen, aus den Fenstern drang dichter schwarzer Rauch, wie ein Video zeigt. Die Kinder blieben unverletzt, kamen aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Bei dem Feuer am Dienstagnachmittag im Stadtteil Villeneuve sind 17 Menschen verletzt worden, wie der Sender France Bleu berichtete. Die beiden Männer, die die Kinder gerettet haben, kamen demnach mit gebrochenen Unterarmen ins Krankenhaus. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in der Wohnung zu löschen. Sie wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Die Ursache des Brandes war noch unklar.