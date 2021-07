18 Tote in Florida : Zwei Kinderleichen in Hochhaus-Trümmern gefunden

Die Zahl der Toten nach dem Teileinsturz eines Hochhauses in Florida ist auf 18 gestiegen. US-Präsident Joe Biden hat den Unglücksort besucht.

Rettungskräfte suchen seitdem in den Trümmern fieberhaft nach Vermissten.

Das Hochhaus in Florida ist in der Nacht auf letzten Donnerstag eingestürzt.

Die Rettungsarbeiten dauern noch immer an.

Am 24. Juni stürzte in Florida ein Hochhaus ein.

Nach dem Teileinsturz eines Hochhauses in Florida sind die Leichen von zwei Kindern in den Trümmern gefunden worden. «Wir haben zwei weitere Leichen unter den Trümmern gefunden», sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwoch. «Mit grossem Bedauern und echtem Schmerz muss ich bekanntgeben, dass es sich um zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren handelt.»