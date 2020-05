Willerzell SZ

Zwei Kleinkinder bei Kollision verletzt

Zwei Kleinkinder erlitten bei einem Unfall in Willerzell unbestimmte Verletzungen. Sie sind in eine Spezialklinik geflogen worden.

Im Seegüetli in Willerzell SZ kam es am Freitagabend zu einem Unfall.

In Willerzell ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin bog im Seegüetli kurz vor 18 Uhr in eine Tiefgarage ein, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Im Bereich der Garageneinfahrt kam es zur Kollision mit zwei Knaben.