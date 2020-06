vor 46min

Greven (D)

Zwei Kleinkinder sterben nach Sturz in Gartenteich

In Greven (D) kamen zwei Geschwister ums Leben, nachdem sie am Donnerstag in einen Gartenteich gefallen waren. Die beiden waren erst 2 Jahre alt.

von Sven Forster

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur DPA sagt, gäbe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Darum gehts In Deutschland kam es am Donnerstag zu einer Tragödie.

Zwei Geschwister – ein Mädchen und ein Junge - starben nach einem Sturz in einen Teich.

Die beiden waren auf ein benachbartes Grundstück gelangt.

Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken.

Am Donnerstag kam es in Greven im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu einer Tragödie. Zwei Kleinkinder wurden leblos in einem Teich entdeckt. Sie wurden in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo am Freitag zunächst der Junge und später seine Schwester verstarben. Zur Betreuung der Angehörigen, Nachbarn und Einsatzkräfte wurden Notfallseelsorger eingesetzt.