Boris Johnson : Zwei kostenlose Corona-Tests pro Woche für Engländer

Der britische Premierminister Boris Johnson plant Lockerungen, will diese aber mit Schnelltests begleiten.

Die Bürger in England sollen sich bald zweimal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Schnelltests sollen künftig neben Schulen und Arbeitsplätzen auch grossflächig für alle an lokalen Teststationen angeboten werden, wie die britische Regierung am Ostermontag mitteilte. Bislang waren frei verfügbare Schnelltests auf besonders gefährdete Gruppen beschränkt.