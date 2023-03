Italien: Kinderarzt verschreibt Kindern Glace

Patientin Sabrina kam in die Praxis des Kinderarztes Rocco Saldutti aus Acquaviva delle Fonti in der italienischen Provinz Bari. Der Arzt verschrieb dem Mädchen zwei Kugeln Glace pro Tag.

Auf einem Arztrezept für die kleine Rossella werden zwei Kugeln Glace verordnet: Vanille um acht Uhr, Pistazien um 20 Uhr. Das drei Tage lang. Der kleinen Ambra werden Kekse alle acht Stunden während fünf Tagen verordnet. «Bei Bauchschmerzen aussetzen», heisst es dazu. Die besonderen Anweisungen des Kinderarztes Rocco Saldutti aus der Ortschaft Acquaviva delle Fonti in der italienischen Provinz Bari gehen viral.

Saldutti glaubt fest daran, dass die Medizin Körper und Seele heilen muss. Bei leichten Krankheitsverläufen, bei denen keine Medikamente nötig sind, bekommen die Kinder in seiner Praxis Leckereien verschrieben. «Das ist ein Spiel, das ich mit den Kindern spiele», sagt der Kinderarzt zum «Corriere della Sera». Er sei ein Kinderarzt, der bei Bedarf Medikamente einsetzt. «Aber in manchen Fällen müssen die Kinder Spass haben, um sich wohl zu fühlen. Das ist mein Konzept von Gesundheit.»

Was heisst hier «hattest»? Ich gehe immer noch zu meinem Kinderarzt/Kinderärztin.

Nein, ich ging gerne in die Praxis.

Das Ziel Salduttis ist, die Kommunikation zu seinen kleinen Patienten und Patientinnen zu verbessern. «Man kann sich so auch besser in das Kind einfühlen», erklärt der Mediziner. «Heutzutage geht alles so schnell! Diese kleine Geste ermöglicht es, die Bindung zu den Kindern und den Eltern zu verbessern.» Hin und wieder freue er sich, wenn er Bilder bekommt, die zeigen, wie die Kinder – mit einem Glaceglas vor der Nase – seiner Verordnung genaustens folgen.