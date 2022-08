Pratteln BL: Zwei Lastwägen in Vollbrand an Autobahnraststätte 

In Pratteln BL brennen an einer Autobahnraststätte zwei Lastwagen.

An einer Autobahnraststätte in Pratteln BL stehen am Freitagabend zwei Lastwagen im Vollbrand. Die Polizei bestätigt den Einsatz, die Feuerwehr ist vor Ort. Ob bei dem Brand Personen verletzt wurden, ist bislang unklar. Gemäss einem News-Scout handelt es sich um die Raststätte Windrose.