Appenzell: Zwei Lawinen gehen an einem Tag nieder

Am gleichen Tag geht auch in Wasserauen AI eine Lawine nieder.

Furrer ging davon aus, dass die Lawine nicht gefährlich ist. «Dort in der Nähe sind Parkplätze und man kann auch vorbeilaufen», sagt er. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist in diesem Fall nicht ausgerückt und hatte keine Kenntnis von der Lawine.

Zwei Lawinen im Appenzell

In Wasserauen AI sieht es anders aus. Auch hier kam es am Montag zu einer Lawine. Diese kam sichtlich über einen Wanderweg hinunter. «Die Kantonspolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es zu dieser Jahreszeit immer wieder zu Lawinenniedergängen kommen kann», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Man begebe sich im Alpstein in ein Gebiet mit alpinen Gefahren.