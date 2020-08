Polizeieinsatz in Kriens LU

Zwei Liebespaare gehen in Badi aufeinander los – Kinder reagieren schockiert

Am Dienstagnachmittag war die Krienser Badi proppenvoll. Und mitten im Getümmel gingen mehrere Personen aufeinander los.

Im Parkbad in Kriens LU gingen am Dienstagnachmittag zwei Liebespaare aufeinander los. (Symbolbild)

Das Parkbad Kleinfeld in Kriens LU war «proppenvoll», als es passierte: Wie ein Krienser* berichtet, kam es dort am Dienstag gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz nach sich zog. «Meine Frau war in der Badi und hat mitbekommen, dass viele Kinder den Streit gesehen haben. Sie haben geweint und waren schockiert», sagt der Mann.