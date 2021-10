Serbien : Zwei Mädchen (5 und 7) sterben nach Stromschlag in Badewanne

Eine übergelaufene Badewanne kostete zwei Mädchen das Leben. Als Todesursache wird ein Stromschlag vermutet.

Die Tragödie ereignete sich in Obrenovac, rund 35 Kilometer von Belgrad entfernt.

Zwei Mädchen spielten in der Badewanne, als es zu einem Kurzschluss kam.

In Serbien kam es zu einer Tragödie.

In der Stadt Obrenovac, rund 35 km von der serbischen Hauptstadt Belgrad entfernt, sind zwei Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren gestorben. Als Ursache des Unglücks wird laut Medienberichten ein Stromschlag vermutet, ausgelöst durch eine übergelaufene Badewanne.

Die beiden Mädchen sowie ein weiteres Kind (3) sollen sich am Samstag allein zuhause aufgehalten haben, die Mutter sei zur Zeit des Unglücks bei der Arbeit, berichtet unter anderem kurir.rs. Inoffiziellen Informationen zufolge hätten die beiden Mädchen so lange in der Badewanne gespielt, bis das Wasser übergelaufen sei.