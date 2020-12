Am Montag wurde gegen 15.30 Uhr die Polizei verständigt, dass es in einem Einfamilienhaus in Längenfeld in Österreich zu einer Gewalttat gekommen sei. Beim Eintreffen konnten von der Polizei die leblosen Körper von zwei Kleinkindern – ein zweijähriges und ein neun Monate altes Mädchen – vorgefunden werden. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod der Kinder feststellen.