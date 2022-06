Boveresse NE : 2 Männer (19 und 21) sterben auf der Flucht vor der Polizei

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich auf der H10 auf Höhe des Schwimmbads des Combes ein tödlicher Unfall. Zwei junge Männer wurden tot aufgefunden.

Am Dienstag wurde die Neuenburger Polizei gegen 1.30 Uhr morgens über einen Unfall informiert. Kurz vor dieser Meldung über die Neuenburger Notrufzentrale, als eine Patrouille in St-Sulpice eine Verkehrskontrolle durchführte, fuhr ein Fahrzeug auf der Rue de la Place d’Armes in Fleurier mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boveresse, wie die Neuenburger Polizei mitteilt.