Braunschweig (D): 23-Jährige fahren mit geklautem Tram durch die Stadt und nehmen Passagiere mit

Am frühen Donnerstagmorgen entschlossen sich zwei Männer in Braunschweig, sich als Tramfahrer zu versuchen.

Am frühen Donnerstagmorgen ratterte ein Tram der Braunschweiger Verkehrs-GmbH ausserplanmässig durch weite Teile der Grossstadt. Zuvor gelang es zwei 23-Jährigen, das öffentliche Verkehrsmittel aus dem Depot im Osten der Stadt zu entwenden, wie die städtische Polizei gegenüber der « Braunschweiger Zeitung » bestätigte. Wie es den jungen Männern gelang, das Fahrzeug in Bewegung zu setzen, ist derzeit noch unklar.

Täter nahmen Passagiere mit

Nachdem die frischgebackenen Tram-Chauffeure das Depot verlassen hatten, setzten sie ihren Weg durch Braunschweig fort und liessen sich dabei von den Weichenstellungen leiten. Laut der Polizei fuhren die Täter zunächst in den Westen der Stadt, anschliessend ging es zurück in die Innenstadt. An der Haltestelle Rathaus, die sich im Zentrum der Grossstadt befindet, hielten die beiden Männer das Tram an, woraufhin zwei ahnungslose Passagiere zustiegen.