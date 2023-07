Montag bis Mittwoch von Christina Viragh: Buchrezension von Charles Linsmayer

Eine Art zu erzählen, die süchtig macht. Zwei junge Männer in den 1980er-Jahren an einem Montag in den Bergen von Tolfa nördlich von Rom. An einem Waldrand, unter dem sich Etrusker-Gräber befinden könnten. Der Schweizer Marius, Archäologe, der deutsche Horst, der sein Geld mit Drogenhandel verdient. Und eine Trottoirmischung von Hund mit dem etruskischen Namen Vel. Nach einem Nickerchen erzählt Marius von einem Alfred, einem Litauer, von dem er geträumt hat.

Was sie tun, wovon sie reden, wie die Landschaft, die Bäume, die ärgerlichen Ameisen beschrieben sind, macht die ersten 20 Seiten des Romans mit dem seltsamen Titel «Montag bis Mittwoch» zum Ereignis, zu einem Leseglück, das all die Romänchen, die in jüngster Zeit, ob Krimi oder nicht, Konjunktur haben, mit einem Schlag vergessen lässt. Egal, was die aus Ungarn stammende, in Rom lebende Schweizerin Christina Viragh ihre Figuren in Rom, der Schweiz und Deutschland weiter erleben lässt, bis vierzig Jahre später an einem Mittwoch (was den Titel erklärt!) wieder zwei Männer, im Rentenalter diesmal, an dem Waldrand bei Tolfa zusammenkommen.