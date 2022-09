Düsseldorf : Zwei Männer bei Streit in Saunaclub lebensgefährlich verletzt

Die Täter seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Samstagabend mit.

Ein Saunaclub im Stadtteil Rath in Düsseldorf. (Symbolbild)

In einem Düsseldorfer Saunaclub wurde eine Männergruppe wegen unangemessenen Verhaltens vor die Tür gesetzt.

Bei einem eskalierten Streit in einem Saunaclub in Düsseldorf sind zwei dort angestellte Männer durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Samstagabend mit. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, es wurde eine Mordkommission eingerichtet.