Etwa einmal im Monat verlieren menstruierende Menschen eine gewisse Menge an Blut. Das ist vermutlich allen bewusst –auch denen, die sich selbst nicht damit herumschlagen müssen. Etwa die deutschen Gründer Eugen Raimkulow und André Ritterswürden, die ihre Geschäftsidee in der Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen» vorstellen durften.

«Wir sind echte Frauenversteher», beginnen die beiden ihren Pitch in der Sendung, in der Geschäftsideen und Investorinnen und Investoren zusammenfinden sollen. Schliesslich hätten die beiden in ihrer Bundeswehrzeit mit Frauen in einer WG gewohnt. Dabei kamen sie auf die Idee, sie während der Periode mit einer neuen Erfindung zu unterstützen: dem Pinky Glove.