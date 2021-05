Auseinandersetzung in St. Gallen eskaliert - Zwei Männer gehen mit Beil und Messer aufeinander los – 4 Verletzte

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr ist es am Dreilindenhang in St. Gallen zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen. Dabei wurde ein Beil und ein Messer eingesetzt. Eine Frau und drei Männer wurden verletzt. Einer der Männer schwer, einer unbestimmt, sowie eine Frau und ein weiterer Mann eher leicht.