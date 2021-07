Appellationsgericht BS - «Zwei Männer haben mich vergewaltigt»

Der 33-jährige Portugiese soll gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 kurz nach 7 Uhr morgens eine Frau im Windfang einer Liegenschaft an der Elsässerstrasse vergewaltigt haben.

«Ich sitze hier, weil ich unschuldig bin. Ich möchte meine Unschuld beweisen.» Gerichtspräsidentin Liselotte Henz fragt zurück, wie er das zu tun gedenke. «Das weiss ich nicht», entgegnet er. Der 33-jährige Portugiese soll am frühen Morgen des 1. Februar 2020 gemeinschaftlich mit einem damals 17-jährigen Kollegen im Windfang eines Hauses an der Elsässerstrasse eine damals 33-jährige Frau gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Die beiden begleiteten das Opfer, das der Beschuldigte schon seit Jahren kannte, nach einer Partynacht nach Hause. Dafür wurde er am 26. August letztes Jahr schuldig gesprochen und zu vier-einviertel Jahren Gefängnis verurteilt.

Das Gericht liess zu Verhandlungsbeginn den Notruf des Opfers bei der Polizei abspielen. Das eindrückliche Tondokument belegt, wie die Frau in einem emotionalen Ausnahmezustand die Polizei unmittelbar nach der Tat alarmierte. Völlig aufgelöst braucht sie mehrere Anläufe, bis sie ihm sagt: «Zwei Männer haben mich vergewaltigt.» Henz fragte den Beschuldigten: «Haben Sie eine Idee, wie so etwas zu Stande kommt?»

Widersprüche und verdächtige Rosen

Vielmehr machte es den Anschein, dass der Beschuldigte, der das Opfer schon seit Jahren kannte, sexuelles Interesse an ihr hatte. So habe er ihr längere Zeit immer wieder Rosen geschenkt, obwohl er um ihren Freund wusste. «Er wollte, dass ich mit ihm zusammenkomme», sagte sie in der Befragung. Er entgegnete, er habe die Rosen nur aus freundschaftlichen Motiven geschenkt und sei nie an ihr interessiert gewesen. Eine Zeugin, die die Gruppe kurz vor der Tat im Tram angetroffen hatte, sagte aus, dass er sie angesehen habe, «als wollte er sie aufessen».