In Aesch kletterten zwei Männer mit Pfefferspray durchs Fenster ins Haus

Über das Fenster verschafften sich zwei Einbrecher in Aesch am frühen Sonntagmorgen Zutritt zu einem Haus. Sie wurden aber von den Bewohnern überrascht. (Symbolbild)

«Passt auf beim Lüften», warnt eine Aescherin auf Facebook. Am Sonntagmorgen überraschte die Frau zwei Unbekannte in ihrem Haus. In einem Post in der Facebookgruppe «Du bisch vo Aesch, wenn du …» berichtete sie davon. «Plötzlich sind zwei junge Männer in unserem Haus gestanden mit einem Pfefferspray!», schreibt sie. Passiert sei dies um 5.30 Uhr morgens. Ihr Vater habe dann gerufen und sei zur Küche, da hätten die beiden die Flucht ergriffen und den Pfefferspray dabei fallen gelassen.