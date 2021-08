32-Jähriger verhaftet - Zwei Männer mit Schweizer Auto sollen 18-Jährige im Kosovo getötet haben

Im Süden des Kosovos haben zwei Männer am Sonntag eine junge Frau in der Notaufnahme eines Spitals abgegeben. Die Frau war bereits tot.

Sie gaben den leblosen Körper der 18-Jährigen im Spital in Ferizaj ab, dann machten s ie s ich aus dem Staub - in ihrem Audi mit Schweizer Kennzeichen . Zwei Männer werden im Süden des Kosovo s der Tötung einer jungen Frau beschuldigt, wie lokale Medien berichten. Einen der Verdächtigen (32) habe die Polizei festgenommen, ein zweiter Mann (29) sei weiter flüchtig.

Die beiden wurden gefilmt, als sie die 18-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ins Krankenhaus in Ferizaj brachten. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau bereits tot, schreibt Kallxo.com. Mittels der Bilder der Überwachungskameras des Spitals konnten die Behörden die Männer und den Tatort ausfindig machen: D ie Tat soll in einem Wohnhaus in Ferizaj verübt worden sein.