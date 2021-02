Wegen zwei verletzten Personen wurde die Stadtpolizei am Montag kurz nach 23.45 Uhr in den Kreis 9 gerufen. Gemäss ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden Männer bei einem Brunnen beim Hallenbad Altstetten, als sie laut eigenen Angaben unvermittelt von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt wurden. Beide mussten ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilt.