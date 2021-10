Zürich - Zwei Männer mit Stichwaffe schwer verletzt – Polizei nimmt 4 Personen fest

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden zwei Personen mit einer Stichwaffe verletzt.

Beim Bahnhof Stadelhofen kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Am Sonntag kurz vor 02.30 Uhr kam es beim Bahnhof Stadelhofen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 19- und ein 20-jähriger Mann wurden mit einer Stichwaffe verletzt. Beide mussten, mit zum Teil schweren Verletzungen, durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden vier mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligte Personen, ein 21-jähriger Slowene, ein 24-jähriger Schweizer und zwei Eritreer im Alter von 19 und 20 Jahren, festgenommen.