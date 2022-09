Bezirksgericht Winterthur : Zwei Männer niedergestochen – «Es war eine geplante Abrechnung»

1 / 2 Zwei Männer standen am Dienstag wegen versuchter Tötung vor dem Bezirksgericht Winterthur. 20min/Michael Scherrer Sie sollen zwei Brüder vor einer Shisha-Bar mit einem Messer schwer verletzt haben. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Zwei Kosovaren sind der versuchten vorsätzlichen Tötung angeklagt.

Sie haben bei einer Familienfehde zwei Brüder aus Winterthur schwer verletzt.

Das Bezirksgericht Winterthur wird das Urteil am Donnerstagabend fällen.

Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um einen 44-jährigen kosovarischen Bauspengler aus Regensdorf ZH und einen 36-jährigen Landsmann aus Hamburg. Laut Anklage sind die beiden Männer Cousin und Onkel einer Frau, welche von ihrem Ehemann massive häusliche Gewalt erlitten hat und dafür zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt wurde. Die beiden Männer wollten eine Aussprache mit dem Ehemann, weshalb der Cousin im März 2020 von Hamburg nach Zürich flog.

Am heutigen Prozess vor dem Bezirksgericht Winterthur verweigerte der Onkel jegliche Aussage. Der Cousin sprach von einer spontanen Reise. Er habe nur seine Tante, also die Ehefrau des Bauspenglers, in Regensdorf besuchen wollen. «Ich habe nichts von den Eheproblemen meiner Cousine gewusst», sagte er. Man sei an jenem Abend spontan nach Winterthur gefahren, um in einer Shisha-Bar ein Bier zu trinken. Als der Richter fragte, warum er sich dann bei der Barfrau nach dem Ehemann erkundigt hatte und ihm einen «Gruss» ausrichten liess, antwortete er nur: «Stimmt nicht.»

Showdown auf der Strasse kurz vor Mitternacht

Kurz vor Mitternacht erschien der Ehemann zusammen mit seinen drei Brüdern. Vor dem Club trafen sie die beiden Beschuldigten mit zwei weiteren Begleitern. Nach einem kurzen verbalen Disput zückten Onkel und Cousin ihre mitgebrachten Klappmesser und stachen auf den Ehemann und einen seiner Brüder ein, heisst es in der Anklageschrift. Sie verletzten sie an Rücken und Bauch. «Es war Notwehr, ich habe an diesem Abend um mein Leben gekämpft», begründete der Cousin seine Messerstiche.

Der Staatsanwalt verlangte für den Cousin wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren, für den Onkel zwölf Jahre sowie langjährige Landesverweisungen: «Es war eine geplante Abrechnung.» So habe der Cousin dem Ehemann in einer Whatsapp-Nachricht geschrieben: «Pass sehr gut auf, wo du dich rumtreibst. Diese Sache werden wir nicht ruhen lassen. Du hast es übertrieben, ganz Winterthur kennt dich.» Der Cousin habe geplant, sich nach der Abrechnung nach Deutschland abzusetzen. Die beiden Männer wurden noch in der gleichen Nacht in Heilbronn (D) von der Polizei gefasst und später in die Schweiz ausgeliefert.

Der Anwalt des Ehemanns verlangt ein Schmerzensgeld von insgesamt 40’000 Franken. «Mein Mandant sollte ausgelöscht werden.» Es habe sich um Rache gehandelt, weil er sich von der Frau getrennt hat. «Die Beschuldigten wollten Selbstjustiz verüben», so der Anwalt. Dabei sei die Sache schon geregelt gewesen: Sein Mandant sei für die ausgeübte häusliche Gewalt rechtskräftig verurteilt und die Ehe geschieden worden.

Für Verteidigung war es Notwehrexzess

Demgegenüber sprachen die Verteidiger von einem Notwehrexzess. Sie forderten Freisprüche sowie Entschädigungen und Genugtuungen für die bereits zweieinhalbjährige Haft. «Die Brüder haben falsche und widersprüchliche Aussagen gemacht», sagte einer der Rechtsanwälte. Die Beschuldigten hätten nicht angegriffen, sie hätten gegen die vier Brüder keine Chance gehabt.

Das Bezirksgericht Winterthur wird das Urteil am Donnerstagabend fällen.