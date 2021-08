New York : Zwei Männer planten Mord an Myanmars UN-Botschafter

Das FBI hat ein Attentat auf Kyaw Moe Tun verhindern können. US-Ermittler konnten zwei Männer festnehmen.

Ob die zwei Männer in Verbindung zur Militärjunta in Myanmar stehen, war unklar. In dem südostasiatischen Land hatte die Armee im Februar in einem Putsch die Macht an sich gerissen. Die de-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde inhaftiert.