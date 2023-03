Gampelen BE: Zwei Männer rauben Rasthof aus und flüchten auf E-Scooter

Am Mittwochnachmittag wurde in Gampelen ein Rasthof ausgeraubt.

Am Mittwoch ist das Verkaufsgeschäft eines Rasthofs in Gampelen ausgeraubt worden.

Am Mittwochnachmittag wurde in Gampelen das Verkaufsgeschäft eines Rasthofs ausgeraubt. Der Kantonspolizei Bern sei der Raubüberfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr gemeldet worden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte Täter das Verkaufsgeschäft des Rasthofes und bedrohten eine Angestellte mit einem gefährlichen Gegenstand.



Die beiden Männer hätten die Herausgabe von Bargeld gefordert und in der Folge die Flucht auf einem E-Scooter in Richtung Ins ergriffen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche hätten sie bislang nicht angehalten werden können.