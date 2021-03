Eine Kuh ist am Mittwoch in St. Gallen in eine Jauchegrube gefallen.

Giftige Gase

Diese bot die Berufsfeuerwehr auf, welche mit sechs Personen zum Bauernhof in der Stadt St. Gallen ausrückte und Rettungsmassnahmen einleitete. «In so einem Fall muss beachtet werden, dass Gase aus der Jauchegrube giftig sein können», sagt Högger. Deshalb sei die Grube mit einem Elektrolüfter belüftet worden und die Feuerwehrmänner haben unter Atemschutz gearbeitet. «Das macht den Einsatz zusätzlich körperlich anstrengend», so Högger. Immerhin habe man in der Grube stehen können, was die Arbeit erleichtert. «Zwei Angehörige der Berufsfeuerwehr standen bis Brusthöhe in der Gülle», so der Kommandant. Man sei speditiv vorwärts gekommen, konnte Gurte unter den Vorder- und Hinterläufen der Kuh festbringen und diese dann schliesslich mit einem Frontlader und vereinten Kräften aus der Grube hochziehen. Meist arbeite man bei Grosstierrettungen mit Netzen, doch das sei in diesem Fall nicht möglich gewesen. Nach der Rettung wurde die Kuh gewaschen und von der Tierärztin untersucht. Dem Tier ging es trotz der Belastung soweit gut.