St. Gallen: Zwei Männer versuchten, Hunde im Bus zu verhökern

Die beiden Männer fragten Passagiere eines Stadtbusses in St. Gallen, ob sie einen der Hunde kaufen möchten.

Ein News-Scout wurde letzten Samstag, als er in St. Gallen in einen Bus stieg, auf zwei Personen aufmerksam. Die beiden führten zwei kleine Hunde mit sich. Die Männer wollten ihm beide oder wenigstens einen der Hunde verkaufen. «Ich hätte gleich einen dieser Hunde für 250 Euro vor Ort kaufen und mitnehmen können», so der News-Scout zu 20 Minuten.