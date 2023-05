Iran: Zwei Männer wegen Blasphemie erhängt – ist die Revolution gescheitert?

via REUTERS

Nach fast neun Monaten war es in den Medien ruhig geworden – bis das Regime unter seinem obersten Führer Ali Khamenei am Montag zwei Männer wegen angeblicher Blasphemie erhängen liess.

Das Volk lasse sich davon aber nicht mehr einschüchtern, so Rezaei-Tazik.

Am Montag richtete das Regime zwei Männer aufgrund angeblicher Gotteslästerung hin.

Die Protestbewegung im Iran dauert schon fast neun Monate an – der Iran-Experte schätzt im Interview die Lage ein.

Mahdi Rezaei-Tazik ist Politik- und Islamwissenschaftler an der Universität Bern.

Folgte vor neun Monaten noch Schlagzeile um Schlagzeile zu den Protesten im Iran, ist es in der Zwischenzeit trotz weiterhin angespannter Lage ruhiger geworden. Am Montag machte nun die Hinrichtung von zwei Männern Schlagzeilen. Damit sind gemäss der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation «Iran Human Rights» 2023 bereits 209 Menschen hingerichtet worden. 2022 waren es insgesamt 582, eine Steigerung um 75 Prozent im Vergleich zu 2021.