Polizist mit Chemikalie attackiert : Zwei Männer wegen Tötung von Capitol-Polizist angeklagt

Bei der Erstürmung des Capitols in Washington D.C. durch Trump-Anhänger am 6. Januar kam Polizist Brian Sicknick durch Gewalt von Aktivisten ums Leben. Nun wurde gegen zwei Männer Anklage erhoben.

In den Vereinigten Staaten sind zwei Männer wegen der mutmasslichen Tötung eines Polizisten am Capitol Anfang Januar festgenommen und angeklagt worden. Die Festnahme der beiden erfolgte am Sonntag, am Montag sollten der 32- und der 39-Jährige vor Gericht erscheinen. Sie sollen für den Tod des Capitolpolizisten Brian Sicknick verantwortlich sein, der bei der Erstürmung des US-Kongressgebäudes am 6. Januar durch gewalttätige Aufständische ums Leben kam. Den beiden drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Sie waren mit Hilfe von Videoaufnahmen identifiziert worden.