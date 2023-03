Bruson VS : Zwei Menschen sterben nach Lawinenniedergang

Oberhalb von Bruson VS ging am Samstag eine Lawine nieder. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Am 11. März 2023 kam eine Lawine bei Bruson im Wallis eine Lawine nieder. Zwei Personen starben. (Symbolbild)

Am Samstagmittag kamen zwei Menschen in einer Lawine ausserhalb des gesicherten Gebietes in der Region Scex Blanc, oberhalb von Bruson, ums Leben. Die Identifizierung der Opfer ist noch im Gange. Die Walliser Kantonspolizei wird im Laufe des Abends informieren.