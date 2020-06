Tiny-House-Gondel

Zwei Menschen und eine verrückte Idee

Valeria Mella und Adi Rüedi sorgten bereits mit ihrem Bergseebungalow und weiteren Aktionen für Aufsehen. Nun haben sich die beiden Kreativköpfe erneut einem nicht ganz alltäglichen Projekt gewidmet. Wir haben sie besucht und stellen das Projekt in einer Miniserie vor.

Für alle, die das ideenreiche Duo noch nicht kennen: Adi Rüedi und Valeria Mella von Littlecity.ch kriegt man schlicht in keine Schublade. Sie nennen sich Content Creator, Blogger, Tiny-House-Bauer und Kreativköpfe. Letzteres trifft es wohl am ehesten. Die beiden gehören zu der Art Menschen, die nicht nur Ideen und Träume haben, sondern sie auch umsetzen. Hier zwei Beispiele.

1 – Bergseebungalow

2 – Romantische Alltagsflucht

Und wieder haben sie was im Köcher …

Haben Sie auch schon mal was im Internet ersteigert oder gekauft? Ein gebrauchtes Möbel oder ein Mobiltelefon? Nun, Adi Rüedi und Valeria Mella haben letztes Jahr auch was online geshoppt: eine Gondel. What? Ja, richtig gelesen. Die ehemalige Brunni-Gondel, die während ihrer aktiven Zeit in der Region Engelberg rund sechs Millionen Menschen transportierte.