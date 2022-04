Klare Meinung: Zwei Migros-Chefs wollen Alkohol in den Regalen

Kritik äussert Jörg Blunschi an Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger, der sich für ein Nein in der Urabstimmung engagiert. «Herbert Bolliger ist nicht nur Genossenschafter. Er ist der ehemalige Migros-Chef. Von daher wünschte ich mir von seiner Seite in der Sache etwas mehr Feingefühl», so Blunschi.