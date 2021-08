Extremer Regen in Japan : Zwei Millionen Menschen müssen sich in Sicherheit bringen

Nach Erdrutschen in Japan sind mindestens acht Menschen gestorben. Die Behörden riefen mehr als zwei Millionen Menschen dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen.

Vor allem der Westen und das Zentrum des Landes sind betroffen (hier im Bild: Ein Haus in der Präfektur Saga)

In der Präfektur Nagano sind bisher acht Menschen ums Leben gekommen.

Heftige Regenfälle haben in verschiedenen Regionen Japans zu Schlammlawinen und Überschwemmungen geführt.

Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Japan sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden am Sonntag noch vermisst. Einsatzkräfte durchkämmten die Unglücksorte im Zentrum und Westen Japans nach möglichen weiteren Opfern.

Den Überflutungen und Schlammlawinen waren nach Angaben des japanischen Wetterdienstes «beispiellos» heftige Regenfälle vorausgegangen. Dutzende Flüsse traten am Samstag über die Ufer. Die Behörden riefen fast zwei Millionen Einwohner auf, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Am Sonntag liessen die Regenfälle zwar nach und der Wetterdienst setzte seinen Alarm von der höchsten Stufe herab. Für den Abend (Ortszeit) wurde jedoch eine erneute Zunahme des Niederschlags erwartet.