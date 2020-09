Matera (I) : Zwei Minderjährige vergewaltigt, acht Männer unter Verdacht

In Süditalien sollen zwei minderjährige britische Touristinnen vergewaltigt worden sein. Die italienische Polizei nahm vier Männer fest, vier weitere stehen unter Verdacht.

Die italienische Polizei nimmt in der Nacht auf Freitag einen Mann fest. Er soll an der Vergewaltigung zweier minderjähriger britischer Touristinnen beteiligt gewesen sein.

Nach der mutmasslichen Gruppenvergewaltigung zweier minderjähriger Touristinnen aus Grossbritannien sind in Süditalien vier Männer festgenommen worden. Vier weitere Männer stehen unter Verdacht, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag in Matera mitteilten. Den Männern wird vorgeworfen, die beiden Mädchen im Garten eines Hauses in Marconia in der Region Basilikata vergewaltigt zu haben.