Kanye West hat seine neue Freundin Bianca Censori geheiratet

In den letzten Monaten sorgte Kanye West, wo auch immer er auftauchte, für verschiedenste Kontroversen rund um seine Person, woraufhin er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Am Montag staunten Fans nicht schlecht, als der Rapper mit einer neuen Frau an seiner Seite Hand in Hand gesichtet wurde. Gemeinsam betraten die beiden ein Luxushotel im kalifornischen Beverly Hills, nachdem sie zuvor sichtlich gut gelaunt im Auto des 45-Jährigen unterwegs gewesen waren. Rasch wurden Spekulationen um eine neue Romanze laut – doch dabei handelt es sich scheinbar um viel mehr!