Zwei Monate WM-Pause im Winter – so sieht der Spielplan der Super League aus

Bald schon ist es soweit und die Super League startet in die neue Saison. Am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juli geht der erste Spieltag über die Bühne. Nun hat die Swiss Football League (SFL) den Spielplan veröffentlicht. Das sind die Paarungen der ersten Runde:

Während also die Saison mit dem Kracher YB gegen FCZ beginnt, ist klar: Es wird so oder so historisch. Denn wegen der Winter-WM in Katar wird der Liga-Betrieb nach 16 Runde für gut zwei Monate unterbrochen. Vom 13. November 2022 bis zum Wochenende vom 21./22. Januar 2023 (17. Runde) wird es keinen Super-League-Fussball geben.