Unfall in Siebnen SZ : Zwei Motorradfahrer kollidieren frontal – Mann (58) stirbt

In Siebnen SZ ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 58-Jähriger starb, ein 25-Jähriger wurde erheblich verletzt.

Ein 58-jähriger Motorradlenker ist am Montagnachmittag in Siebnen SZ frontal mit einem entgegen kommenden Motorrad kollidiert. Dabei verletzte er sich tödlich. Der 25-Jährige Lenker des gerammten Zweirads erlitt erhebliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte.