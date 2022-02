Arosa GR – Zwei neue Bären gesellen sich zu Amelia und Meimo 

Bärenrettung seit 2018

Das Arosa Bärenland wird seit 2018 zusammen mit «Vier Pfoten» betrieben. Im 2,8 Hektar grossen Schutzzentrum finden Bären aus nicht artgemässer Haltung ein neues Zuhause. So wurden auch Amelia und Meimo im Jahr 2019 aus Albanien ins Bärenland gebracht. Das Bärenweibchen Amelia wurde beispielsweise in Shkodra aus einem Käfig neben einem Restaurant gerettet und in einem Bärentransport-Fahrzeug nach Arosa überführt. Dort hatte sie zum ersten Mal Natur pur unter den Pfoten. Auch die in den letzten zwei Jahren verstorbenen Zirkusbären Napa und Jambolina wurden zuvor aus Serbien und der Ukraine gerettet.