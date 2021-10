Kanaren : Zwei neue Lavaströme fliessen – Vulkan auf La Palma wird «aggressiver»

Der ausgebrochene Vulkan auf der Kanareninsel La Palma wird zunehmend aktiv. Am Freitag bildeten sich zwei weitere Spalten, aus denen Lava austrat.

Am Freitag öffneten sich zwei neue Spalten, aus denen Lava zu Tal strömte.

Durch die neuen, etwa 15 Meter voneinander entfernt gelegenen Spalten sprühten feurig rote und orangene geschmolzene Gesteinsbrocken in Richtung des Meeres – parallel zu einem Lavastrom, der zuvor in dieser Woche den Atlantik erreicht hatte. Nach Angaben des Spanischen Instituts für Geologie und Bergbau (IGME) bahnt sich die seit Freitagmorgen mit hohem Druck aus einem Hang des Vulkans fliessende Lava durch die verkohlte Landschaft einen neuen Weg nach unten.

Der Vulkan war am Freitag – fast zwei Wochen nach seinem Ausbruch – «viel aggressiver», wie Miguel Ángel Morcuende, Technischer Direktor der zuständigen Behörde für Vulkanausbrüche auf den Kanarischen Inseln, berichtete. Über Nacht verzeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler acht neue Erdbeben mit Stärken bis zu 3,5. Gas und Asche wurden in eine Höhe von bis zu 6000 Metern ausgestossen. Die rasche Evakuierung von mehr als 6000 Menschen seit dem Ausbruch am 19. September trug dazu bei, dass bislang keine Opfer verzeichnet wurden. Ein neu entstandenes Gebiet aus erstarrter Lava umfasste bis Freitag mehr als 20 Hektar.