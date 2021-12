Belgien : Zwei Nilpferde haben sich im Zoo mit dem Coronavirus infiziert

Im Zoo von Antwerpen sind zwei Nilpferde positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sich die Tiere anstecken konnten, ist bislang ein Rätsel.

Pflegepersonal muss Masken tragen

Belgien verschärft Massnahmen

Unabhängig von dem kuriosen Fall hat Belgien am Freitag erneut verschärfte Corona-Regeln verkündet. Von kommender Woche an gelten strengere Regeln für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, die Schulen sollen früher und teilweise länger in die Winterferien gehen und es wird empfohlen, auch private Treffen so weit wie möglich einzuschränken, wie Premierminister Alexander De Croo mitteilte. Konkret sollen auch Veranstaltungen mit mehr als 200 Menschen in Innenräumen verboten werden. Für andere Events gelten weiterhin Hygieneregeln, diese sollten von den lokalen Behörden verstärkt kontrolliert werden.