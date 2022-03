Washington und New York : Geht in den USA ein neuer Serienkiller um?

In Washington und New York sind mehrere Obdachlose im Schlaf attackiert worden. Zwei haben den Angriff nicht überlebt. Nun wird mit Hochdruck nach der Täterschaft gefahndet.

1 / 8 In der US-Hauptstadt Washington ist es zu fünf Attacken auf Obdachlose gekommen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. (Symbolbild) imago images/Joseph Sohm Der Verdächtige habe am Mittwoch in Washington auf einen Mann geschossen und eingestochen und am Samstag einen weiteren Mann in New York getötet. (Symbolbild) imago images/ZUMA Wire Dieser Mann ist ins Visier der Ermittler geraten. New York City Police Department

Darum gehts In der US-Hauptstadt Washington und in New York sind insgesamt fünf Obdachlose im Schlaf attackiert worden, zwei überlebten den Angriff nicht.

Die Fahndung nach der Täterschaft läuft auf Hochtouren.

Obdachlosen wird nun dringend geraten, in Notunterkünften zu schlafen.

Nach tödlichen Attacken auf Obdachlose in der US-Hauptstadt Washington und in New York sucht die Polizei nach dem Täter. Die Polizei in Washington erklärte am Sonntag (Ortszeit), sie arbeite mit der New Yorker Polizei zusammen, um den Mann zu finden, der mehrere Menschen attackiert haben soll, die in den beiden Städten auf der Strasse schliefen. Zwei seiner mutmasslichen Opfer starben, drei weitere wurden verletzt, wie es hiess.

Der Verdächtige habe am Mittwoch in Washington auf einen Mann geschossen und eingestochen und am Samstag einen weiteren Mann in New York getötet, erklärte die Polizei. Der Chef der Washingtoner Stadtpolizei, Robert Contee, erklärte, die Strafverfolgungsbehörden arbeiteten eng zusammen, «um diese Ermittlungen schnell abzuschliessen und die Person hinter diesen bösartigen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.»

Grundlos angegriffen

Aufgrund von Parallelen bei den Tatabläufen und an den Tatorten sichergestellten Beweisen vermutet die Polizei, dass es sich bei allen fraglichen Attacken um denselben Täter handelt. Die Opfer seien grundlos angegriffen worden, hiess es.

Die New Yorker Polizeichefin Keechant Sewell erklärte, bei den Wohnungslosen handele es sich mit um die verletzlichsten Teile der Bevölkerung. Diese Menschen im Schlaf zu attackieren, sei ein aussergewöhnlich abscheuliches Verbrechen. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams erklärte, Obdachlose würden gebeten, in städtischen Notunterkünften Schutz zu suchen. Menschen seien getötet worden, weil sie obdachlos seien. «Zwei Menschen wurden erschossen, während sie auf der Strasse schliefen, kein Verbrechen begingen, sondern auf der Strasse schliefen.»

Tödliche Attacke auf Obdachlosen in Zürich

Im September vergangenen Jahres sorgte auch in der Schweiz eine tödliche Attacke auf einen Obdachlosen für Entsetzen. Der 66-jährige R. war im Zürcher Kreis 9 mutmasslich von einem 20-Jährigen getötet worden. Der junge Mann ist geständig. R. soll durch massive, stumpfe Gewalteinwirkung gestorben sein.



Wie eine Frau auf Snapchat geschrieben hat, soll der mutmassliche Täter die Tat mit seinem Handy gefilmt und auf Snapchat hochgeladen haben. «Glaubt mir, bereits nach ein paar Sekunden kann man sich das Video nicht mehr anschauen. Das, was der Täter mit ihm gemacht hat, sieht so schlimm aus. Er hat mindestens 25 Mal auf ihn eingeschlagen», schrieb die Frau damals.