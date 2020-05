Festival per Livestream

Zwei Ostschweizer organisieren Premieren-Open-Air in der Schweiz

«Keine Festivals diesen Sommer? Nicht mit uns!», dachten sich Moritz Schmid und Aaron aus Rapperswil. Die beiden wollen das erste Livestream-Open-Air der Schweiz in Rapperswil SG durchführen.

Openair am See

Foto: Openair am See

Kurzerhand haben es sich die beiden zu ihrer Aufgabe gemacht, das erste reine Livestream-Open -A ir der Schweiz zu organisieren. Eine Reihe lokale r und national bekannte r Musiker sollen am 20. Juni an einem ganz besonderen Ort in Rapperswil , der Kempratner Bucht, Konzerte spielen , während das Publikum zu H ause mittanzt . «Ihr könnt dabei zum Beispiel zu Hause grillieren und ein Bier trinken und so die Musik trotzdem geniessen», sagt Moritz.